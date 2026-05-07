İzmir'de İş Hukuku Çalıştayı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de İş Hukuku Çalıştayı Başladı

07.05.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay, bölge adliye mahkemeleri ile uyumlu kararların önemini vurguladı ve dosya süreçlerini kısaltmayı hedefliyor.

Yargıtay Başkanlığınca İzmir'de düzenlenen "iş hukuku" konulu "Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Yargıtay İçtihatlarına Uyumu Çalıştayı" başladı.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, kentteki bir otelde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, bölge adliye mahkemeleriyle güzel bir çalıştay serisi başlattıklarını söyledi.

Vatandaşın kendilerinden beklediği en önemli hususların başında dosyaların kısa zamanda karara çıkması olduğunu ifade eden Kerkez, "Bu, yargıya olan güven için çok önemli bir husus. Burada ilk derece mahkemelerinin kararlarıyla, bizim ve Yargıtay'ın kararları arasında uyum olması çok önemli. Bölge adliye mahkemelerimiz kurulduktan bu yana süreç içinde bizim de gözlemlediğimiz farklı uygulamalar ortaya çıkıyor. Bunun bir şekilde çözülmesi gerekir. Çünkü biz vatandaşımıza, her hakim ve savcının her yargı üyesinin kendine göre hukuki görüş geliştirmesi doğaldır. Ama bunu vatandaşa anlatabilmek için bir noktada buluşmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kerkez, yargı mensuplarının ortak bir noktaya gelmesi durumunda yargılama sürecinin de kısalacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hepimiz yargının parçalarıyız, toplamda bir bütünüz. Hep birlikte Türkiye'de dosya sayısının azaltılması ve karar sürecinin kısaltılması hedefini mutlaka yakalamamız lazım. Bu anlamda bölge adliye mahkemelerimizi gözlemliyoruz. Çok yoğun bir şekilde çalışıyor. 2016 yılında yürürlüğe girdiğinden beri istinaf sistemi şu an itibariyle bölge adliye mahkemelerimizin çok daha güçlü olması, güçlendirilmesi hem sayı olarak hem nitelik olarak gerekir diye düşünüyorum."

Açılış konuşmasının ardından Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı Seracettin Göktaş sunum yaptı.

Çalıştaya, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Onur Sert, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Muvaffak Meşe ile yargı mensupları katıldı.

Çalıştay, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de İş Hukuku Çalıştayı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
İşte Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’yi emanet edeceği hoca İşte Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'yi emanet edeceği hoca
Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları’ndan Hürmüz Boğazı kararı Barış umutları sonrası İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı kararı
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
Ülkede şok uygulama Zorbalık yapan öğrencilere “sopa cezası“ getirildi Ülkede şok uygulama! Zorbalık yapan öğrencilere "sopa cezası" getirildi
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı

12:01
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı
11:55
Alperen Şengün’e büyük ayıp Adı 1. sırada çıktı
Alperen Şengün'e büyük ayıp! Adı 1. sırada çıktı
11:34
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
11:29
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
Beklenen veriler açıklandı: İşte 17 aydır aralıksız altın toplayan ülke
11:26
Acun Ilıcalı’dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
Acun Ilıcalı'dan kendi yıldızı hakkında bomba Fenerbahçe sözleri: 25 golden aşağı atmaz
11:16
Mısır televizyonunda “Yıldırımhan“ övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Mısır televizyonunda "Yıldırımhan" övgüsü: İslam’ın kurtuluşuna vesile olmasını Allah’tan diliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 12:14:49. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de İş Hukuku Çalıştayı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.