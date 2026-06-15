İzmir'de İşçiler TİS İçin Eylem Yaptı - Son Dakika
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İzmir'de İşçiler TİS İçin Eylem Yaptı

15.06.2026 13:39
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Belediye-İş Sendikası üyeleri, TİS görüşmelerinin sonuçsuz kalması üzerine bir günlük iş bıraktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan Belediye-İş Sendikası üyeleri, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç alınamadığı gerekçesiyle bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Konak ilçesindeki Belediye-İş Sendikası binası önünde bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü, İZDOĞA AŞ ve İZULAŞ AŞ çalışanları, "Sadaka değil hakkımızı istiyoruz" ve "Taşerona hayır" pankartı taşıdı.

İşçiler, "Direne direne kazanacağız", "İş, ekmek yoksa barış da yok" şeklinde slogan attı.

Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, TİS görüşmelerinin işverenin talepleri nedeniyle tıkandığını ve sürecin Yüksek Hakem Kuruluna taşındığını söyledi.

İşçiler, görüşmelerin sonuçsuz kalmasını alkış ve ıslıkla protesto etti.

Daha sonra işçiler Gaziler Caddesi üzerinden Basmane güzergahını kullanarak Kültürpark'a yürüdü.

Yürüyüş sırasında bir işçi çiftin çocuklarıyla kortejde yer aldığı görüldü.

Gaziler Caddesi ile Basmane arasındaki güzergah bir süre araç trafiğine kapatıldı, polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

İşçiler, yürüyüşün ardından Kültürpark'taki 1 No'lu Hol önünde basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi.

Belediye-İş Sendikası İzmir 1 ve 2 No'lu şubeleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü, İZDOĞA AŞ ve İZULAŞ AŞ'nin üyesi olduğu Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında yürütülen 2026-2028 dönemine ilişkin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de İşçiler TİS İçin Eylem Yaptı - Son Dakika

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