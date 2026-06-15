İzmir\'de İşçiler Toplu Sözleşme İçin Eylemde

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDOĞA A.Ş., İZSU A.Ş. ve İZULAŞ A.Ş.'de örgütlü Belediye-İş Sendikası İzmir 2 No'lu Şubeleri bugün 2026-2028 dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle eyleme başladı. Belediye-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, yaptığı açıklamada, "Masada sözlü olarak uzlaşılan maddelerde imzadan kaçmaktan vazgeçin. Pazar gününü hafta tatili olmaktan çıkarma dayatmasından vazgeçin. İşçinin emeğinden, sosyal hayatından tasarruf etmek anlamına gelecek olan, toplu iş sözleşmeleriyle kazanılmış sosyal haklarımızı gasp etme girişimlerinden vazgeçin" dedi.

Belediye-İş Sendikası binası önünde bir araya gelen işçiler, sloganlar eşliğinde Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasına kadar yürüdü. Burada işçiler adına açıklamada bulunan Belediye-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, "İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile mart ayından bu yana sürdürdüğümüz, 2026-2028 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri ne yazık ki uyuşmazlıkla sonuçlandı. Bu sözleşmeler; İZDOĞA A.Ş., İZSU Genel Müdürlüğü, İZULAŞ A.Ş. ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan toplam 4 bin üyemizi doğrudan ilgilendirmekte" dedi.

'SENDİKA, ELİNDEN GELEN TÜM GAYRETİ GÖSTERDİ'

Sendikanın, sözleşmelerin masada sonuçlanması için elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini belirten Atalay, "Ancak Büyükşehir bürokratlarının uzlaşmaz tutumu, süreci tıkadı ve sonuçsuz bıraktı. Bugün alanlarda olmamız bizim tercihimiz değildir. Bu tablo; toplu sözleşme masasında diyalog yerine dayatmayı tercih eden anlayışın bir sonucudur. Yaklaşık 2,5 aydır devam eden bu süreçte sendikamız her aşamada yapıcı bir tutum sergilemiş, sözleşmenin masada bitmesi için yoğun çaba harcamıştır. Ancak saatler süren görüşmeler sonucunda sözlü mutabakata varılan maddeler, imza aşamasına gelindiğinde Büyükşehir yönetimi tarafından geri çekilmektedir" ifadelerini kullandı.

'HAFTA TATİLİNİN PAZAR GÜNÜ OLMASI HAKKINDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Belediye-İş Sendikası'nın toplu sözleşmenin üyeleri için menfaatlerini de gözeterek masada bitmesi için elinden geleni yaptığını belirten Atalay, "Bu toplu sözleşme sürecinde, Büyükşehir yönetimi bugüne kadar hiç tartışılmamış, tartışmaya bile açılamayacak konuları masaya getirmiştir. Bütün çağdaş ülkelerde temel bir hak olarak kabul edilen hafta tatilinin pazar günü olması uygulaması, İzmir Büyükşehir Belediye yönetimi tarafından kaldırılmak istenmektedir. Hafta tatilinin pazar günü olmaktan çıkarılması girişimi, işçinin dinlenme hakkını, aile yaşamını ve sosyal hayatını doğrudan etkileyen bir girişimdir. Belediye-İş olarak hafta tatilinin pazar günü olması hakkından vazgeçmeyeceğiz" dedi.

'KAZANILMIŞ SOSYAL HAKLARIMIZI GASBETME GİRİŞİMLERİNDEN VAZGEÇİN'

Vardiya usulü çalışanların zaten işin gereği olarak çalıştıklarını belirten Atalay, "Bu Toplu sözleşmede de yer alıyor. Biz vardiya sistemi dışında tüm çalışanları, 'Ben istediğim gün çalıştırır, istediğim günü de tatil günü yaparım' anlayışına karşıyız. Çağdışı dayatmalara asla boyun eğmeyecek, haklarımızı sonuna kadar savunacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine açık çağrımızdır: Masada sözlü olarak uzlaşılan maddelerde imzadan kaçmaktan vazgeçin. Pazar gününü hafta tatili olmaktan çıkarma dayatmasından vazgeçin. İşçinin emeğinden, sosyal hayatından tasarruf etmek anlamına gelecek olan, toplu iş sözleşmeleriyle kazanılmış sosyal haklarımızı gasp etme girişimlerinden vazgeçin" diye konuştu.