İzmir\'de İskelenin Düşmesi Sonucu 3 Kardeş Yaralandı

İzmir'in Balçova ilçesinde bir binanın dış cephesinde bakım onarım için kurulan iskelenin düşmesi sonucu 3 kardeş işçi yaralandı.

Korutürk Mahallesi Kardelen Sokak'taki 9 katlı bir binanın dış cephesinin onarımı için kurulan iskele henüz belirlenmeyen nedenle 7. kattan zemine düştü.

Kazada iskele üzerindeki kardeşler İ.K. ve V.K. ile iskelenin altında kalan D.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.