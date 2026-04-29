İzmir'de İtfaiye Şehitleri, Futbol Turnuvasıyla Anıldı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından dördüncüsü düzenlenen "Geleneksel İtfaiye Şehitleri Futbol Turnuvası", final maçıyla tamamlandı. Kültürpark'taki mücadele sonrası düzenlenen törende dereceye giren takımlara ödülleri verildi. Şehit itfaiyecilerin anısını yaşatmak için düzenlenen turnuva renkli görüntülere sahne oldu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Geleneksel İtfaiye Şehitleri Futbol Turnuvası", oynanan final maçıyla sona erdi.

Kültürpark'ta düzenlenen karşılaşma, "Görevde birlik, sahada mücadele" sloganıyla yapıldı. Şehit itfaiyecilerin anısını yaşatmak için düzenlenen turnuva, izleyenlere de heyecanlı anlar yaşattı. Final maçını, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz ve itfaiye şube müdürleri takip etti. Müsabakanın ardından düzenlenen törende, turnuva boyunca farklı kategorilerde mücadele eden takımlara ödülleri takdim edildi.

"Maç sonunda itfaiye teşkilatımız kazandı"



İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Mutaf, "Çok keyifli bir maç izledik. Hem yangınlarda sahada hem de bu tür organizasyonlarda sizlerle gurur duyuyoruz. Maç sonunda itfaiye teşkilatımız kazandı" dedi. Mutaf, tüm takımları tebrik ederek "Daha güzel günlerde, daha güzel ödüllerle birlikte olmaktan mutluluk duyacağız. İyi varsınız" diye konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu



Turnuvanın şampiyonu Merkez Bölge 3. Posta 1. Takımı oldu. Birincilik ödülü İsmail Mutaf tarafından verildi, turnuvada ikinci sırayı Merkez Bölge 1. Posta 2. Takımı elde etti. Üçüncülük derecesi ve "En Centilmen Takım" ödülü ise Güney Bölge 2. Posta 1. Takımı'na verildi. Turnuvanın gol kralı ise Mustafa Furkan Karatepe oldu.

