İzmir\'de Su Depolama Alanında Yangın

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İzmir'in Konak ilçesinde, İZSU'nun su depolama sahasındaki arazide çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Araç Sevk Amirliği'nde yer alan İZSU'nun su depolama bölümündeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, tesisteki akaryakıt istasyonu ve çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.