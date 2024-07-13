İzmir'de kaçak elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de kaçak elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

İzmir\'de kaçak elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, arkadaşı Özge Ceren Deniz ile kaçak elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitiren İnanç Öktemay'ın, bir paylaşımı ortaya çıktı. İkinci el antika eşya alım-satımı yaparak geçimini sağladığı öğrenilen İnanç Öktemay'ın 2014 yılında, 'Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın' şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekti.

13.07.2024 04:07
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'BİR ÜLKEYİ TANIMAK İÇİN, O ÜLKEDE İNSANLARIN NASIL ÖLDÜĞÜNE BAKIN'

? İzmir'in Konak ilçesinde, arkadaşı Özge Ceren Deniz ile kaçak elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitiren İnanç Öktemay'ın, bir paylaşımı ortaya çıktı. İkinci el antika eşya alım- satımı yaparak geçimini sağladığı öğrenilen İnanç Öktemay'ın 2014 yılında, "Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de kaçak elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de kaçak elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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