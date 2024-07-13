İzmir\'de kaçak elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

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'BİR ÜLKEYİ TANIMAK İÇİN, O ÜLKEDE İNSANLARIN NASIL ÖLDÜĞÜNE BAKIN'

? İzmir'in Konak ilçesinde, arkadaşı Özge Ceren Deniz ile kaçak elektrik akımına kapılması sonucu yaşamını yitiren İnanç Öktemay'ın, bir paylaşımı ortaya çıktı. İkinci el antika eşya alım- satımı yaparak geçimini sağladığı öğrenilen İnanç Öktemay'ın 2014 yılında, "Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,