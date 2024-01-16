İzmir\'de kaçak etil alkol operasyonunda 5 bin 300 litre ele geçirildi

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde jandarmanın bir işletmeye düzenlediği operasyonda kaçak üretilen 5 bin 300 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordine ve talimatları doğrultusunda, kaçak olarak etil alkol ürettiği belirlenen Bağyurdu Yeni Mahalle'deki şarap üretim işletmesine, dün İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. İşletmedeki aramada kaçak üretilen 5 bin 300 litre etil alkol ile içki üretimi ve depolanmasında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.