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İzmir'de kaçak sigara üretimi yapan depoya operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de kaçak sigara üretimi yapan depoya operasyon: 3 gözaltı

İzmir'in Tire ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda tam otomatik makinalarla kaçak sigara üretildiği belirlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depoda yapılan üretimi tespit ederek baskın düzenledi. Operasyonda, 1 ton 300 kilo kıyılmış tütün ve 308 bin 400 bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Y.A, A.D. ve T.C isimli 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir\'de kaçak sigara üretimi yapan depoya operasyon: 3 gözaltı
08.01.2024 - 14:03,
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İzmir'in Tire ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda tam otomatik makinalarla kaçak sigara üretildiği belirlendiı, 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Yeni Mahallesi'nde bir depoda üretilen kaçak sigaraların piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde adresi belirlenen depoya baskın düzenledi.

Deponun içinde, dakikada 9 bin adet sigara üretebilen tam otomatik sigara üretim makinesi, ambalajlama makinesi, tütün kıyma makinesi ve diğer üretim malzemeleriyle 1 ton 300 kilo kıyılmış tütün ve 308 bin 400 bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Adreste bulunan Y.A, A.D. ve T.C, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir'de kaçak sigara üretimi yapan depoya operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
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