İzmir\'de Kaçak Tütün Operasyonu

İZMİR'in Bornova ilçesinde çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara ve puro ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak tütün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler önceki gün, Bornova ilçesinde şüphelilere ait bir depo ile mobil depo olarak kullanılan bir araca baskın düzenledi. Adreslerde ve araçta yapılan aramalarda 13 bin 635 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 862 elektronik sigara cihazı, 1620 gümrük kaçağı puro ve 25 kilo pipo tütünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda yılbaşından bu yana 233 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı ve 11 kişinin tutuklandığı bildirildi. Bu operasyonlarda toplam 260 bin 392 paket gümrük kaçağı sigara, 10 milyon 399 bin 618 adet doldurulmuş makaron, 5 milyon 463 bin 860 adet boş makaron, 3 bin 593 kilo tütün, 104 bin 796 adet gümrük kaçağı puro ve 8 bin 626 adet elektronik sigara cihazı ele geçirildiği belirtildi.