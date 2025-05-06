İzmir\'de Kaçakçılık Operasyonu: 42 Milyon TL\'lik Ele Geçirildi

İZMİR'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, piyasa değeri yaklaşık 42 milyon TL olan 30 bin 613 oto yedek parçası ile 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen kaçak akaryakıt ile oto yedek parçalarının piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, önceki gün Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 3 depo ile 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 42 milyon TL olan 30 bin 613 oto yedek parçası ile 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.