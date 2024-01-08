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İzmir'de Kaçakçılık Operasyonunda 31 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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İzmir'de Kaçakçılık Operasyonunda 31 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, Aliağa, Balçova, Bornova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Ödemiş, Selçuk ve Torbalı ilçelerinde yapılan aramalarda 36 bin 260 litre kaçak akaryakıt, 157 şişe sahte içki, 23 bin 40 dolu makaron, 482 paket gümrük kaçağı sigara, 1 gümrük kaçağı otomobil, 6 av tüfeği ve 118 av fişeği ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 31 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir\'de Kaçakçılık Operasyonunda 31 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
08.01.2024 - 14:57,
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İzmir'de kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde 29 Aralık 2023 - 4 Ocak 2024 tarihleri nde 26 operasyon düzenlendi.

Aliağa, Balçova, Bornova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Ödemiş, Selçuk ve Torbalı ilçelerindeki aramalarda 36 bin 260 litre kaçak akaryakıt, 157 şişe sahte içki, 23 bin 40 dolu makaron, 482 paket gümrük kaçağı sigara, 1 gümrük kaçağı otomobil, 6 av tüfeği, 118 av fişeği ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 31 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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