İzmir'de Düzenlenecek "4. Köy Tiyatroları Festivali" İçin Geri Sayım Başladı

09.04.2026 09:21  Güncelleme: 09:57
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Köy Tiyatroları Festivali, 11-14 Nisan 2026 tarihlerinde 'Kadın Emeği' temasıyla kırsal yaşamla sanatı buluşturacak. Festival, 9 farklı noktada yaklaşık 200 katılımcıyla gerçekleştirilecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları, kentin dört bir yanında dokuz farklı noktada yaklaşık 200 katılımcıyla kırsal yaşamla sanatı buluşturacak. Bu yıl "Kadın Emeği" temasıyla düzenlenecek "4. Köy Tiyatroları Festivali", 11-14 Nisan 2026 tarihlerinde ücretsiz olarak sanatseverleri tiyatronun büyülü dünyasında bir araya getiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları çalışmaları, bu yıl da geniş bir katılımla sahneye taşınıyor. Bergama Kozak'tan Foça Yenibağarası'na, Ödemiş Konaklı'dan Çeşme Germiyan'a, Dikili Bademli, Buca Belenbaşı, Güzelbahçe Yelki, Seferihisar Ürkmez ve Ulamış'a kadar uzanan projede yaklaşık 200 katılımcı yer alıyor. 11-14 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek 4. Köy Tiyatroları Festivali, kırsal yaşam ile sanatı buluşturmayı hedefliyor.

Kırsaldan sahneye kültürel yolculuk

Batı Anadolu'nun kültürel mirasını yaşatmayı hedefleyen proje, kırsal bölgelerde yaşayan yurttaşların sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunuyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünden ilham alan çalışmalar, Cemil Tugay'ın desteğiyle kent ile kırsal arasında bir kültür köprüsü kuruyor.

Festival programı

Festival programı 11 Nisan Cumartesi saat 13.00'te "Dünden Bugüne Köy Tiyatroları" sergisinin açılışıyla başlayacak. Aynı gün saat 14.00'te Ürkmez Çocukça Tiyatrosu "Gülmeyi Unutan Pando" adlı oyununu sahneleyecek, saat 19.30'da Çeşme Germiyan Köy Tiyatrosu "Hangimiz Deli" ile izleyici karşısına çıkacak ve saat 20.30'da Foça Yenibağarası Köy Tiyatrosu "Adımız Kadın Soyadımız Zafer" oyununu sergileyecek.

12 Nisan Pazar saat 13.00'te Buca Belenbaşı Yörük Köy Tiyatrosu "Bizden Hikayeler" adlı oyunu sahneleyecek, saat 14.00'te Ulamış Köy Tiyatrosu "Aile Arasında" ile devam edecek. 19.30'da Ödemiş Konaklı Kadın Tiyatrosu "Bu Vatan Biziz", 20.30'da ise Bergama Kozak Yukarıbey Köy Tiyatrosu "Toprak Ananın Sesi" adlı oyunlarını izleyiciyle buluşturacak.

13 Nisan Pazartesi saat 13.00'te "Sanatta ve Hayatta Kadının Görünmeyen Emeği" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek, ardından saat 19.30'da Dikili Bademli Köy Tiyatrosu "Hadi Gari Yok Gari", saat 20.30'da ise Yelki Köy Tiyatrosu "Ah Şu Televizyon" adlı oyunlarını sahneleyecek. Festivalin son günü olan 14 Nisan Salı saat 11.00'de "Köy Tiyatrosu Her Yerde" adlı film gösterimi yapılacak. Saat 14.00'te "Ayrımcılık ile Mücadele" atölyesi düzenlenecek ve festival saat 20.30'da Güzelbahçe Belediyesi Çamlı Köy Tiyatrosu'nun "Naaş-ı Muhteremler" adlı oyunu ile sona erecek.

Kaynak: ANKA

