İzmir'de Kadın İsterse Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de Kadın İsterse Paneli Düzenlendi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 'Kadın İsterse' paneli düzenleyerek, kendi yolunu açan ve üreten kadınların hikayelerini paylaştı. Etkinlikte kadınların karşılaştığı zorluklar ve ekonomik özgürlük vurgulandı.

09.03.2025 12:17  Güncelleme: 13:11
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde "Kadın İsterse" paneli düzenlendi. Panelde kendi yolunu açan ve üreten kadınların ilham veren hikayeleri paylaşıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınların emeğini, başarısını ve mücadelesini konuşmak için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde "Kadın İsterse" paneli düzenlendi. Panelde kendi yolunu açan ve üreten kadınların ilham veren hikayeleri konuşuldu. İzmir Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay'ın da katıldığı etkinlikte Maria's Flowers Studio Kurucusu Maria Bulanalp, Pro-Makeup Artist ve Kalıcı Makyaj Uzmanı Eğitmeni İlknur Şahan, Chapters Kurucusu Günce Kazazoğlu ve Mariposa Kurucusu Ece Sarıoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Etkinlikte, kadınların karşılaştığı zorlukları aşma, kendi yollarını çizme hikayeleri ve toplumda bıraktıkları izlere odaklanıldı.

Öznur Tugay, panelde yaptığı konuşmada kadına yönelik ayrımcılığın, şiddetin, baskının bitmediği dünyamızda kadın mücadelesinin en önemli kısmının ekonomik özgürlük olduğunu belirterek "Kendi yolunu açmış farklı alanlardaki kadınların ilham dolu hikayelerini dinleyeceğiz. Her biri çok değerli isimler. Herkesin birbirini kolayca eleştirdiği şu dönemde sevgiyi büyütmeyi, güzellikleri, başarıları örnek göstermeyi çok kıymetli buluyoruz. İhtiyacımız olan tek şey, önce kendimize inanmak ve harekete geçmek. Bugün de bu salondan sadece bir kadın bile 'Ben de başarabilirim' diye çıkarsa amacımıza ulaşmışız demektir" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kadın İsterse Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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