İzmir'de kafede oturan bir kişiye rastgele mermi isabet etti - Son Dakika
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İzmir'de kafede oturan bir kişiye rastgele mermi isabet etti

İzmir'in Selçuk ilçesinde bir kafede otururken omzuna yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan İbrahim Danışan, havaya rastgele ateş açılmaması çağrısında bulundu. Olayın şokunu atlatamayan Danışan, insanların daha duyarlı olması gerektiğini ve rastgele ateş açılmaması temennisinde bulundu.

01.08.2024 11:53
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İzmir'in Selçuk ilçesinde bir kafede otururken omzuna yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan İbrahim Danışan, havaya rastgele ateş açılmaması çağrısında bulundu.

Atatürk Mahallesi Siegburg Caddesi'ndeki bir kafede, 29 Temmuz'da meydana gelen olayda yaralanan Danışan, AA muhabirine, yaşadıklarını anlattı.

Danışan, olayın ilk anında ne olduğunu anlayamadıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımla çay içiyorduk. Bir ses duydum, aynı zamanda omzumda bir yanma hissettim. Kimse farkında değil daha sonra acı devam edince bir şey olduğunu anladık. Arkadaşlarım hastaneye götürdü, orada doktor kurşun olduğunu söyledi." diye konuştu.

Merminin başının birkaç parmak ötesine isabet ettiğine dikkati çeken Danışan, olayın şokunu halen atlatamadığını kaydetti.

Danışan, polise şikayette bulunduğunu aktararak, olay anında duydukları sesin tabanca sesi olmadığını belirtti.

Havaya rastgele ateş açılmaması çağrısında bulunan Danışan, şunları söyledi:

"İnsanlar biraz daha duyarlı olsunlar, kendi çocuğunun, ailesinden herhangi birisinin başına böyle bir şey gelebileceğini düşünsün, empati kursunlar. Burası Selçuk'un tam merkezi, belediye binasının yan tarafı. Selçuk, Meryem Ana Evi'nin, Efes Antik Kenti'nin bulunduğu bir yer. Türkiye'de, hatta dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Buraya çok sayıda turist geliyor. Bu olay bir turistin başına da gelebilirdi. Temennim insanların daha duyarlı olması, rastgele ateş açmaması."

Atatürk Mahallesi Siegburg Caddesi'ndeki bir kafede arkadaşlarıyla oturan İbrahim Danışan, omzunda aniden acı hissetmesi üzerine, arkadaşlarının yardımıyla Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, hastanede yapılan kontrolde Danışan'ın omzuna mermi isabet ettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de kafede oturan bir kişiye rastgele mermi isabet etti - Son Dakika

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