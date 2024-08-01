İzmir'de kafede oturan bir kişiye rastgele mermi isabet etti

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İzmir'in Selçuk ilçesinde bir kafede otururken omzuna yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanan İbrahim Danışan, havaya rastgele ateş açılmaması çağrısında bulundu.

Atatürk Mahallesi Siegburg Caddesi'ndeki bir kafede, 29 Temmuz'da meydana gelen olayda yaralanan Danışan, AA muhabirine, yaşadıklarını anlattı.

Danışan, olayın ilk anında ne olduğunu anlayamadıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımla çay içiyorduk. Bir ses duydum, aynı zamanda omzumda bir yanma hissettim. Kimse farkında değil daha sonra acı devam edince bir şey olduğunu anladık. Arkadaşlarım hastaneye götürdü, orada doktor kurşun olduğunu söyledi." diye konuştu.

Merminin başının birkaç parmak ötesine isabet ettiğine dikkati çeken Danışan, olayın şokunu halen atlatamadığını kaydetti.

Danışan, polise şikayette bulunduğunu aktararak, olay anında duydukları sesin tabanca sesi olmadığını belirtti.

Havaya rastgele ateş açılmaması çağrısında bulunan Danışan, şunları söyledi:

"İnsanlar biraz daha duyarlı olsunlar, kendi çocuğunun, ailesinden herhangi birisinin başına böyle bir şey gelebileceğini düşünsün, empati kursunlar. Burası Selçuk'un tam merkezi, belediye binasının yan tarafı. Selçuk, Meryem Ana Evi'nin, Efes Antik Kenti'nin bulunduğu bir yer. Türkiye'de, hatta dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Buraya çok sayıda turist geliyor. Bu olay bir turistin başına da gelebilirdi. Temennim insanların daha duyarlı olması, rastgele ateş açmaması."

Atatürk Mahallesi Siegburg Caddesi'ndeki bir kafede arkadaşlarıyla oturan İbrahim Danışan, omzunda aniden acı hissetmesi üzerine, arkadaşlarının yardımıyla Selçuk Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, hastanede yapılan kontrolde Danışan'ın omzuna mermi isabet ettiği belirlenmişti.