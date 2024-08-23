İzmir\'de Kanuna Aykırı İnşa Edilen 156 Hobi Bahçesi Yıkılıyor

Güncel

İzmir'in Menderes ilçesinde kanuna aykırı inşa edildiği belirlenen 156 hobi bahçesinin yıkılmaya başlandığı bildirildi.

Menderes Belediyesinden yapılan açıklamada, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun hobi bahçeleri ile ilgili maddelerine aykırı inşa edilen 156 yapı için yıkım kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, hobi bahçelerinde kullanım amacının dışına çıkıldığını belirtti.

Aykırı bulunan tüm yapıların yıkılacağını aktaran Çiçek, "Tarım arazilerimizin yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Buradan tüm vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyorum, lütfen hobi bahçesi almayın, suça ortak olmayın." ifadelerini kullandı.