İzmir'de Karne Heyecanı

İZMİR'de 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla birlikte 733 bin 305 öğrenci karnesini aldı. İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi düzenlenen törene katılıp, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de öğrenciler karne heyecanı yaşadı. İzmir'de 733 bin 305 öğrenci karnesini aldı. Karne günü için Karabağlar İyiburnaz İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun katıldı. Vali Elban ve Yahşi tatil heyecanı yaşayan öğrencilere karnelerini ve karne hediyelerini verdi.

'TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ İLE GÜZEL BİR EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNİ BİTİRDİK'

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın sonuna geldik. İzmir'de öğrencimiz tatile çıkıyor, karnelerini alıyor. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde eğitim öğretimi tamamladık. Akademik anlamda bütün süreçleri bitirdik. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile birlikte güzel bir eğitim öğretimi dönemini bitirmiş bulunmaktayız. Eylül ayında 2026-2027 eğitim öğretim yılına okullarımızla hazır olacağız. Çok ciddi bir çalışma yapacağız. İzmir ve Türkiye'nin tüm çocukları için iyi tatiller diliyorum" dedi.

'ÇOK HEYECANLANDIM'

Karabağlar İyiburnaz İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencisi olan Barış Çakar (7), "Karnemi valimiz verdi. Çok mutlu oldum ve heyecanlandım. Yaz tatilimde öğretmenimin verdiği kitabı okuyacağım. Dışarıda oyunlar, oynayacağım. Büyüyünce polis olmak istiyorum" dedi.

Aynı sınıf öğrencilerinden Zorbey Çetin (7) de "Karnemi alırken birazcık heyecanlandım. Yazın kitap okuyup, oyunlar oynayacağım. Büyüyünce de komando olmak istiyorum" dedi.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,