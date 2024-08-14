İzmir\'de Karşıyaka ilçesinde orman yangını çıktı

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İZMİR'de Urla ilçesinden sonra Karşıyaka ilçesinde de orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler söndürme çalışması başlattı.

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ederken, saat 21.45 sıralarında Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı'nda ikinci yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 25 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 6 yer ekibi ile müdahale devam ediyor.