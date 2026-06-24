İzmir'de Kaza: Özge Dönmez Ağır Yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de Kaza: Özge Dönmez Ağır Yaralandı

İzmir\'de Kaza: Özge Dönmez Ağır Yaralandı
24.06.2026 17:46
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Özge Dönmez, İzmir Kiraz'da su tankeriyle çarpıştı, durumu ciddiyetini koruyor. Soruşturma sürüyor.

İZMİR'in Kiraz ilçesinde su tankeri ile çarpışan otomobilin sürücüsü Özge Dönmez (31), ağır yaralandı. Dönmez'in mart ayında traktörün arkasına takılan toprak işleme makinesi rotovatöre sıkışarak hayatını kaybeden Mehmet Dönmez'in (11) annesi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. U.Z. (25) yönetimindeki 35 AGA 092 plakalı su tankeri ile Özge Dönmez'in kullandığı 35 T 2383 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada arazi yangını ihbarına gittiği öğrenilen Kiraz Belediyesi çalışanı U.Z.'nin kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürüldü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dönmez, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özge Dönmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. U.Z. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan kazada ağır yaralanan Dönmez'in, 18 Mart'ta tarlada babası Ahmet Dönmez'e yardım ederken traktörün arkasına bağlı rotovatöre kapılarak hayatını kaybeden Mehmet Dönmez'in (11) annesi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kaza: Özge Dönmez Ağır Yaralandı - Son Dakika

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