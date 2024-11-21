İzmir\'de \'Kitaplarla Yolculuk\' Projesi ile Kitap ve Tarih Buluşuyor

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan "Kitaplarla Yolculuk" projesi kapsamında, her ay okunan bir kitabın odağında temalı geziler düzenleniyor. Ahmet Ümit'in "Kayıp Tanrılar Ülkesi" kitabını okuyan kitapseverler, Kent Kütüphanesi'nde gerçekleşen atölye sonrası Bergama Antik Kenti'ni ziyaret ederek kitap, tarih ve mitolojik ögeler üzerinden tartıştı.

İzmirli kitapseverler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Kitaplarla Yolculuk" projesi ile kitapların büyülü dünyasının kapılarını aralıyor. Proje, gençlerin okuma, yazma, dinleme, dili kullanma ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi, kitaplar aracılığıyla kendilerini ifade edebilmelerinin desteklenmesi, bilgi birikiminin artırılması ve sosyal hayata katılımının kolaylaştırılması amaçlıyor. Seçili gruplarla her ay bir kitap okuyan katılımcılar, kitabın içeriğine yönelik atölye çalışması yapıp okunan kitap odağında temalı geziler gerçekleştiriyor. İlk aşamada Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi iş birliği ile başlayan projede, Ahmet Ümit'in "Kayıp Tanrılar Ülkesi" kitabını okuyan genç katılımcılar, Kent Kütüphanesi'nde gerçekleşen atölyenin ardından rehber eşliğinde Bergama Antik Kenti'ni ziyaret etti. Kitapseverler kitap, tarih ve mitolojik ögeler üzerinden fikir alışverişi yaptı. Proje, teknolojiye artan yoğun ilgi nedeniyle toplumda azalan okuma alışkanlığının tekrar canlandırılmasını hedefliyor.