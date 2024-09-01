İzmir'de Kızlarağası Hanı'nda yaşayan sokak kedisi Tarçın - Son Dakika
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İzmir'de Kızlarağası Hanı'nda yaşayan sokak kedisi Tarçın

İzmir'de 17 yıl önce Kızlarağası Hanı'na yerleşen sokak kedisi Tarçın, esnaf ve müşterilerle birlikte yaşamını sürdürüyor. Hanı ziyaret edenlerin uğrak noktası olan Tarçın, her sabah iş yerlerini dolaşıp kahvaltı hazırlıklarını izliyor. Esnaf tarafından sevilen ve özenle beslenen Tarçın, müşterilerin de ilgisini çekiyor. Kovid-19 salgını döneminde bile özel izin alınarak Tarçın'ın beslenmesi sağlanıyor.

01.09.2024 13:46
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İzmir'de, 17 yıl önce henüz yavruyken Kızlarağası Hanı'nı mesken tutan sokak kedisi Tarçın, yaşamını esnaf ve müşterilerle iç içe sürdürüyor.

İzmir'i ziyaret edenlerin uğrak yerlerinden tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 1745 yılında yapılan Kızlarağası Hanı'nda ağırlıklı olarak hediyelik eşya satışı yapılıyor. Avlu kısmında çay ocağı bulunan han, tarihi Kemeraltı Çarşısı gezisi sonrası dinlenmek isteyenler tarafından da tercih ediliyor.

Erken saatlerde ticaretin başladığı handa çalışanların sabah telaşının yanında bir sokak kedisi göze çarpıyor. Tek gözü, obez yapısı ve rengiyle diğerlerinden ayırt edilen kedi, sabahları kahvaltı hazırlıkları yapan esnafı tek tek dolaşıyor.

Her sabah iş yerlerinin açılmasını sabırsızlıkla bekleyen "Tarçın" adlı kedi, karnını doyurduktan sonra iki katlı handa gezintiye çıkıyor, sessiz sedasız tüm iş yerlerine girip çıkıyor.

Rengi, tüyü ve kilosuyla çizgi film karakteri Garfield'a da benzetilen ve gününün tamamını handa geçiren Tarçın'ı esnaf da sevip özenle besliyor.

Kızlarağası Hanı'nda 20 yıldır takı ve hediyelik eşya satışı yapan Özgül Yılmaz, AA muhabirine, güne Tarçın ile başladıklarını söyledi.

Tarçın'ı kendi kedileri gibi gördüklerini anlatan Yılmaz, "Tarçın bizde yiyor, içiyor, dinleniyor. Güvenlik görevlimiz hafta sonları biz olmadığımızda besliyor. Buradaki mekanlarda herkes tanıyor Tarçın'ı, gidiyor, kalıyor. Tarçın ile tanıştığımızda sağ gözü yoktu. 17 yıldır biz ilgileniyoruz. Her yaz tıraşını, aşılarını yaptırıyoruz. Çok iyi bakıyoruz, besliyoruz seviyoruz. O da herkesi seviyor." diye konuştu.

Müşteri çekiyor

Hana alışveriş yapmaya gelenlerin de kediye ilgi gösterdiğini ifade eden Yılmaz, Tarçın'ı görmek için gelen müşterilerinin olduğunu dile getirdi.

Özellikle il dışından gelenlerin Tarçın'ı merak ettiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bize 'Kedi duruyor mu, hala burada mı' diye soruyorlar. Öğrenciler de çok seviyor. Buraya üniversite okumaya gelen çocuklar, okul bitiyor gidiyor sonra ailesiyle, çoluğuyla çocuğuyla geliyorlar. 'Abla burada Tarçın vardı, duruyor mu' diye soruyorlar. Tarçın'ı yurt dışından görmeye gelen turistler de oluyor."

Yılmaz, Kovid-19 salgını döneminde özel izin alıp Tarçın'ı beslemek için çarşıya geldiklerini sözlerine ekledi.

Esnaf Onur Kapaklı da Tarçın'ın rahat tavırlarla çarşıyı gezdiğini söyledi.

Tarçın'ın yürüyüş tarzını sevdiğini ifade eden Kapaklı, "Güzel bir kedi. Herkesin kedilere karşı bir ilgisi var. Ancak Tarçın kendisine ilgi gösterenlere yüz vermiyor, dönüp bakmıyor bile. Sevmeye gelenler oluyor ancak Tarçın yürürken durmuyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Kızlarağası Hanı'nda yaşayan sokak kedisi Tarçın - Son Dakika

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