İzmir'de Kurban Bayramı İçin Ek Güvenlik Önlemleri

23.05.2026 10:36
İzmir'de Kurban Bayramı'nda asayiş ve trafik önlemleri artırılıyor, denetimler sıklaştırılıyor.

İzmir'de polis ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ek güvenlik tedbirleri alırken denetim ve kontrolleri sıklaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 27 Mayıs'ta başlayacak Kurban Bayramı tatili süresince asayiş ve trafik yönünden il genelinde ek önlemler uygulanacağı belirtildi.

Tedbirler kapsamında, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda kapkaç, sahte para, hırsızlık, yankesicilik gibi asayiş olaylarının yanı sıra terör olaylarının önlenmesi amacıyla görevli ekip ve personel sayısı artırıldı.

Açıklamada meydana gelebilecek olaylara karşı en hızlı ve etkili şekilde müdahale edilebilmesi için denetim ve kontrollerin sıklaştırıldığı belirtildi.

Bayram tatili süresince yoğunlaşacak şehir içi ve şehirlerarası trafikte güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik ekiplerinin sayısının da artırıldığı kaydedildi.

Tüm güzergah ve bölgelerde trafik denetimlerinin üst seviyeye çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan her türlü olay, ihlal ve şüpheli işlemlerde 112 Acil Merkezi'ni aramaları istendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Yaşam, Son Dakika

