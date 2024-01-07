İzmir'de etkili olan kuvvetli rüzgar ve sağanak ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle körfez içi vapur seferleri iptal edilirken yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Kordon'daki bazı iş yerlerinin önündeki masa, sandalye ve şemsiyelerle Cumhuriyet Bulvarı'nda park halindeki elektrikli skoterler, rüzgarın etkisiyle devrildi.

Kent genelinde sokaklarda kurulan semt pazarlarında da şemsiyelerin uçması ve su birikintileri oluşması nedeniyle esnaf ve vatandaşlar zorluk yaşadı.

Sağanakla birlikte İzmir Körfezi'nin Üçkuyular İskele ile Göztepe arasındaki bölümünde denizin rengi kahverengiye döndü.

Yer yer fırtına şeklinde etkili olan rüzgarın, ilerleyen saatlerde etkisini azaltması bekleniyor.