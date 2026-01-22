İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Sağanak Nedeniyle Seferber Oldu - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekipleri Sağanak Nedeniyle Seferber Oldu

22.01.2026 12:46  Güncelleme: 14:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi, sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağışa karşı tüm birimleriyle sahada seferber oldu. 155 ihbar alındı ve su baskınlarına karşı 1.321 personel, 343 araç ve 200 pompa ile müdahale gerçekleştirildi. Yeşildere'de mahsur kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle tüm birimleriyle sahaya indi. Kent genelinde metrekareye 26,4 kilogram yağış düşerken, bin 321 personel, 343 araç ve 200 pompa ile müdahale ediliyor. İtfaiye ekipleri yağmur nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Yeşildere'de mahsur kalan bir kişiyi dere yatağından başarılı bir operasyonla kurtardı.

İzmir'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleriyle seferber oldu. Meteoroloji verilerine göre saat 09.00 itibarıyla İzmir genelinde metrekareye 26,4 kilogram yağış düştü. En fazla yağış Çeşme'de 56,6 kilogram olarak ölçülürken, Karaburun'da 29,5, Narlıdere'de ise 22,6 kilogram yağış kaydedildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 155 ihbar ulaştı. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında bin 321 personel, 343 araç ve 200 pompa ile müdahale ediliyor.

İtfaiye dereden kurtardı

İzmir'de etkili olan sağanak yağış sırasında, 50–55 yaşlarındaki bir erkek Yeşildere'de dere içinde uyuduğu sırada yükselen sulara kapıldı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen kişiyi tutunduğu noktada, ihbar üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kurtardı. Su seviyesinin yaklaşık 2 metreye ulaştığı dereye vinç yardımıyla inen ekipler vatandaşı bulunduğu noktadan kurtardı. Sedye ile yaklaşık 10 metrelik duvardan çıkarılan yurttaş, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

İZSU sahada

İZSU Genel Müdürlüğü de olası su baskınlarına karşı 275 araç ve 626 personel sahada görev yaparken, 153 ve 185 acil yardım hattına iletilen taleplere anında müdahale etti. Ekipler başta Konak, Karabağlar, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Buca, Gaziemir, Çiğli ve Menemen olmak üzere yağıştan etkilenme riski bulunan bölgelerde yağmur suyu ızgaralarının temizliği, hat kontrolleri ve ani taşkınlara karşı önleyici müdahalelerini sürdürdü.

Vatandaşlar 153 ve 185 hattından ulaşabilir

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gelişmelerin AKOM tarafından anlık olarak takip edildiğini, tüm birimlerin sahada eşgüdüm içinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi. Yetkililer, yağışla ilgili yaşanabilecek her türlü olumsuzlukta vatandaşların İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 153 ve 185 hattını arayarak ihbarda bulunabileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

14:58
