İzmir\'de Lise Öğrencilerinden Sabahattin Ali Paneli

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İzmir'de lise öğrencileri "Anadolu Mektebi Projesi Yazar Okumaları" projesi kapsamında yazar Sabahattin Ali'nin eserleri hakkında panel gerçekleştirdi.

Buca Şehit Abdullah Kürşat Kupşen Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, Ali'nin eserlerini okuyan 5 öğrenci, yazar ve eserlerle ilgili değerlendirme sunumu yaptı.

Okul müdürü Tufan Kal, öğrencilere eleştirel okuma beceresi kazandıran bu projenin, milli değerlere sahip çıkan, araştıran ve sorgulayan donanımlı nesillerin yetişmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Panele, proje sorumlusu Leyla Arıkanoğlu ve öğretmenler de katıldı.