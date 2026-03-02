İzmir'de Madencilere Polisiye Müdahale - Son Dakika
İzmir'de Madencilere Polisiye Müdahale

02.03.2026 18:32
İzmir Kınık'taki madencilere, eylemlerinin 11. gününde jandarma müdahale etti, 4 kişi gözaltına alındı.

(İZMİR) - İzmir Kınık'taki Polyak Maden işçilerine, eylemlerinin 11. gününde jandarma tarafından müdahale edildi. Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, madencilerin avukatı Abdurrahim Demiryürek ve 2 madenci gözaltına alındı.

İzmir Kınık'taki Polyak Maden işçileri, ödenmeyen ücretleri için başlattıkları iş bırakma eyleminin 11. gününde polis müdahalesiyle karşılaştı.

Burada sabahın erken saatlerinden itibaren bin 243 işçinin bir kısmı madenin içine girerek kendilerini kilitlediler. Diğer madenciler ise maden sahasına girmek istediklerinde jandarma ve çevik kuvvet tarafından engellendi.

"Kaya delen madencinin önünde duracak hiçbir güç yoktur"

İşçilere seslenen Bağımsız Maden-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "İki saat sonra genel müdür gelip bir açıklama yapacakmış. Bizim buradaki pozisyonumuz çok güçlü. Bize ne açıklama yaparsa yapsın önemli olan bizim ikna olmamız. Bu barikatlar çok güçsüz ve çok zayıf. Kaya delen madencinin önünde duracak hiçbir güç yoktur. İçeride 500 arkadaşımız var, dışarıda 500'ün üzerindeyiz. Bir arkadaşımız ikna olmazsa direnişe devam. Madencinin dünyada delemeyeceği, parçalamayacağı herhangi bir engel olmamıştır. Gücünüzün farkında varın" dedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ise "Saat 15.00'e kadar burası onların, 15.00'ten sonra bizim. Saat 15.00'e kadar ne getirirseniz getirin. Bir şey getirmezseniz bu madenciyi burada bulamazsınız. Siz bariyeri koyarsınız, biz gövdemizi, kellemizi koyarız. Ama hakkımızı almadan da buradan gitmeyiz" diye konuştu.

Madencilere TOMA ve biber gazıyla müdahale

Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın "Hisseyi devret, Kınık'ı terk et" diyerek Çinli Qitaihe Longcoal Mining şirketine saat 15.00'e kadar "süre verdiğini" belirten işçiler, süre sona erdiği gerekçesiyle maden sahasına girmek istedi.

Bunun üzerine işçilere jandarma biber gazı, TOMA'larla müdahale etti. İşçiler ise barikatları aşarak maden sahasına girmeyi başardı.

Kolluk kuvvetleri ve madenciler arasında çıkan arbedede Sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, madencilerin avukatı Abdurrahim Demiryürek ve 2 işçinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Jandarma, Güncel, İzmir, Son Dakika

