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İzmir'de mahkumlar okullara yardım ediyor - Son Dakika
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İzmir'de mahkumlar okullara yardım ediyor

İzmir'de Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında yaklaşık 200 yükümlü, yarıyıl tatilinde 5 ilçede bulunan okulları boyayıp, temizlik ve tadilat işlerini yapıyor. Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje kapsamında seçilen 50 kamu çalışma yükümlüsü, Mürşide Altınçubuk Ortaokulu'nda günde 4 saat boyama ve bakım işlemlerini gerçekleştiriyor. Proje, okulların ikinci döneme hazır olmasına katkı sağlarken, yükümlülerin topluma faydalı işlerde çalışarak vicdani bir rahatlama yaşamaları ve suç işlemelerini engellemeleri amaçlanıyor.

04.02.2024 12:03
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İzmir'de mahkumlar eğitime renk katıyor

İzmir'de yükümlüler okulları yeni döneme hazırlıyor

İZMİR - Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında yaklaşık 200 yükümlü, İzmir'de düzenlenen proje ile yarıyıl tatilinde 5 ilçede okulları boyuyor, temizliyor ve tadilat işlerini yapıyor.

Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün yargı alanında bulunan Karşıyaka, Çiğli, Menemen, Aliağa ve Foça ilçelerinde, yükümlülerin cezalarının bir kısmının kamuya yararlı işlerde çalıştırılarak tamamlanması kararlaştırıldı. Yaklaşık 200 yükümlü arasından seçilen 50 kamu çalışma yükümlüsü, 2 ekip halinde günde 4 saat olmak üzere, Karşıyaka ilçesinde bulunan Mürşide Altınçubuk Ortaokulu'nu boyayıp, gerekli temizlik, bakım ve onarım işlemlerini yapıyor. Yükümlüler, işlemleri ikinci dönem eğitimine yetiştirmek için hummalı çalışmayı sürdürüyor.

"Öğrencilere ayrı motivasyon katacak"

Boyama ve tadilat işlerini yerinde takip eden Karşıyaka Denetimli Serbestlik Müdürü Orhan Kaykaç, "Eğitim öğretime 19 ocakta eğitime ara verilmesi nedeniyle bu ara vermeyi öğrencilerimiz için verilen bu molayı fırsat değerlendirerek okullarımızı bu 2 haftalık süreçte ikinci yarı yıla hazırlamak istedik. Yaklaşık 50 kamu çalışma yükümlümüz ile özellikle Karşıyaka ve menemen ilçelerinde bulunan ve ivedi ihtiyacı bulunan okullarımızı ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz ile birlikte tespit ettik. Arından bu okullarımızı daha hijyenik ve bakımlı yapabilmek ve böylece çocuklarımızın haftaya okullarına başladıklarında yenilenmiş ve temizlenmiş olarak okullarını bulmalarının, onlara ayrı bir motivasyon katacağına düşünerek; temizlik bakım onarım ve boya işlemleri için çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı.

Projenin hakkında görüşlerini de aktaran Kaykaç, sözlerine şu ifadeleri de ekledi;

"Kamu yararına çalışma yükümlülüklerini, kanunlarla ihtilafa düşmüş kişilerin topluma verdikleri zararı yine toplum için çalışarak ödemeleri, toplum içerisinde vicdani bir rahatlamaya sebep oluyor. Aynı zamanda yükümlülerimizin yeniden suç işlemesini engelleyeceği etkenleri güçlendirmek, topluma karşı üretken, toplumsal kurallara karşı sorumlu bireyler olmasını sağlaması adına projeyi çok önemsiyoruz."

"İkinci döneme geçmemizde büyük katkı sağladılar"

Düzenlenen projenin faydalı olduğunu aktaran Mürşide Altınçubuk Ortaokulu Müdürü Üves Kozak ise "Okulumuz güçlendirmeden çıkması sebebiyle; 15 günlük tatilde kamu yararı cezası almış yükümlülerimizin, okullarda yardım amaçlı çalışması için okulumuz önerildi. Bu süreçte 15 gün boyunca yükümlü arkadaşlar özverili çalışmayla okulumuza çok destek oldular. Yükümlü arkadaşlar boya, tadilat işlerine bizlere destek oldular. Sınıf ve bahçe temizliğinde de çalışmalarını yaptılar. İkinci döneme geçmemizde büyük katkı sağladılar. Bu tip projelerin daha sıklıkla olmasını istiyoruz" dedi.

"Gençler ve çocuklar geleceğimiz"

Yaptığı iş sebebiyle mutlu olduğunu ifade eden yükümlü, "Çevre düzenlemesi, boya ve badana gibi işlemleri yapıyoruz. Günde 4 saat çalışıyoruz. Gayet mutluyuz. Gençler ve çocuklar geleceğimiz. Gereken ne ise sonuna kadar yapmaya hazırız. Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Bu sebeple hızlı bir şekilde hareket ediyoruz" diye konuştu.

Öğrenciler için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden bir diğer hükümlü, "Böyle bir sosyal proje içerisinde bulunmaktan çok mutluyuz. Burada küçük kardeşlerimize faydamız dokunabildiyse ne mutlu bize. Böyle sosyal projeler olduğu sürece biz gönüllüyüz. Bahçe bakımları yapıldı, şu anda boyama işlemleri yapılıyor. Çevre düzenlemesini, iç ve dış temizliklerini de yapıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz" cümlelerini aktardı.

İzmir\'de mahkumlar okullara yardım ediyor
Kaynak: İHA

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