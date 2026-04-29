İzmir'de Mayıs Ayı Sanat Dolu Geçecek
İzmir'de Mayıs Ayı Sanat Dolu Geçecek

29.04.2026 09:41
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, mayıs ayında konserler, atölyeler, festivaller ve sergilerle dolu bir program sunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), mayıs ayı boyunca sanatseverlere zengin bir program sunuyor. Program, 5 Mayıs'ta '9 Mayıs Avrupa Günü' kutlama konseriyle başlıyor. Tolga Bilgin Septet, Zeynep Casalini ve Evrim Özkaynak'ın sahne alacağı 'Mediterranean Harmonies' konseri, Akdeniz'in müzikal mirasını caz ve modern tınılarla buluşturacak.

6 Mayıs'ta İzmir Oda Orkestrası, Kuss Quartet üyeleri Jana Kuss ve William Coleman liderliğinde özel bir repertuvar seslendirecek. 7 Mayıs'ta ise çağdaş dans ve müziği doğaçlama bir anlatımla birleştiren 'Harman' performansı ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak. Çocuklar için 9 Mayıs'ta 'Nota Ressamları' atölyesi düzenlenecek.

11 Mayıs'ta arp sanatçısı Zeynep Duru Güleç'in 'Yeni Dünyanın Sesleri' resitali, 12 Mayıs'ta Kerem Görsev Trio konseri yer alıyor. 13 Mayıs'ta dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, 'Çılgın Nar Ağacı' turnesi kapsamında iki seans konser verecek. Aynı gün Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü konseri de var.

18 Mayıs'ta 'Godowsky Timeless' konseriyle keman sanatçısı Sara Dragan ve piyanist Kenny Broberg sahne alacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 'Gençler! Sahne Sizin 2026' etkinliğiyle genç müzisyenler performans sergileyecek. 21-24 Mayıs tarihlerinde 5. İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali düzenlenecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 8, 15 ve 22 Mayıs'ta üç ayrı konser verecek. Mayıs boyunca AASSM'de çeşitli sergiler de sanatseverlerle buluşacak. Biletler ve detaylı bilgi için kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresi ziyaret edilebilir.

