İzmir'de Memurlar Hakları İçin Yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Memurlar Hakları İçin Yürüdü

İzmir\'de Memurlar Hakları İçin Yürüdü
06.05.2026 00:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir’de memurlar, toplu sözleşme haklarının gasbına karşı CHP İl Başkanlığına yürüdü.

İzmir'de çeşitli belediyelerde çalışan memurlar, toplu sözleşme görüşmelerinde haklarının geri alınmak istendiği gerekçesiyle CHP İzmir İl Başkanlığına yürüdü.

Kültürpark'taki 1 No'lu Hol önünde bir araya gelen Tüm Bel-Sen, Birlik Yerel-Sen ve Tüm Yerel-Sen üyesi memurlar, "Toplu sözleşme kazanımlarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz" yazılı pankart açtı.

Sloganlar atarak CHP İzmir İl Başkanlığı binasına yürüyen memurlar, bina önünde de sloganlara devam etti.

Grup adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Nihat Filiz, Bayraklı, Karşıyaka ve Buca başta olmak üzere birçok belediyede toplu sözleşme sürecinde kendilerine dayatılan hak gasplarını kabul etmeyeceklerini söyledi.

CHP İl Başkanlığında bir süre önce belediye başkanları ile yapılan toplantıda alınan "sınırda toplu sözleşme, yol ve yemek" kararı dayatmasını tanımadıklarını belirten Filiz, "Bu karar emekçileri bağlamaz. Bu karar alın terini yok sayanların kararıdır. Bizler, yılların mücadelesiyle, bedel ödeyerek kazandığımız haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Açıkça söylüyoruz bu bir pazarlık, teklif değil, düpedüz hak gasbıdır, dayatmadır." dedi.

Filiz, yapılmak istenenin emekçiyi yoksullaştırmak ve kazanımlarını geriye çekmek olduğunu savunarak, şöyle konuştu:

"Belediye başkanlarına sesleniyoruz. 30 yıldır fiili ve meşru mücadeleyle kullandığımız toplu sözleşme hakkını ne sınırlandırabilirsiniz, ne ortadan kaldırabilirsiniz. Belediye emekçileri buna izin vermez, kabul etmez ve biz kabul etmediğimizi her gün iş yerlerinde, alanlarda, meydanlarda gösteriyoruz. CHP'ye açık çağrımızdır, emekten, haktan, adaletten yana olduğunu söyleyenler, bugün emekçilerin karşısında duramaz."

Filiz, bu anlayışın devam etmesi halinde mücadelelerini büyüteceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Memurlar Hakları İçin Yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:04:55. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Memurlar Hakları İçin Yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.