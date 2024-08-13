İzmir\'de Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü silahlı saldırıya uğradı

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İzmir'de, Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen'i silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Dikmen'in 8 Ağustos'ta silahlı saldırıya uğramasının ardından çalışma başlatan Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirledi.

Saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen M.Ö. ve ona yardım ettiği iddia edilen kadın arkadaşı Y.A. yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.Ö. hakkında çeşitli suçlardan toplamda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Menderes Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Sarper Dikmen, 8 Ağustos'ta Karabağlar ilçesi İnönü Bulvarı'nda silahlı saldırıya uğramış, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.