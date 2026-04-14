Meslek Fabrikası Nöbetine İyi Parti'den Destek... Tugay: Haktan, Hukuktan, Adaletten Yana Olan Herkes Bir Arada Sağlam Bir Duruş Sergilemeli

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Meslek Fabrikası çevresinde başlatılan nöbet eylemi 9'uncu gününde sürerken, İYİ Parti heyeti eyleme katılarak dayanışma mesajı verdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "Haksızlık, hukuksuzluklar had safhaya geldi" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da "Haktan, hukuktan, adaletten yana olan herkes bir arada sağlam bir duruş sergilemeli" ifadesini kullandı.

İzmir'de Meslek Fabrikası binası çevresinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay öncülüğünde sürdürülen nöbet eylemine CHP teşkilatlarının yanı sıra İYİ Parti temsilcileri de destek verdi.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Aksaray Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Turan Yaldır, Genel Başkan Yardımcısı Fatih Koca ile Genel İdare Kurulu Üyesi Ali Topçu nöbet alanını ziyaret etti.

"Haktan, hukuktan, adaletten yana olan herkes bir arada sağlam bir duruş sergilemeli"

Ziyarette konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sürecin yalnızca bir parti meselesi olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı. Tugay, "İktidardan yana olmayan herkesin benzer hukuksuzluklara maruz kaldığını ve kalacağını, bu uygulamaların siyasetin aslında üstünde hukukun veya adaletin çiğnenmesiyle ilgili önemli bir boyuta olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir başka kamu kurumuyla ilgili mülkiyet sorununu polis gücüyle çözmesi yönüyle de Türkiye'de ilk olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. O nedenle sizin bugün buraya gelmeniz, bu değerli sözleri söylemeniz bizim için çok değerli. Teşekkür ediyoruz. Yani bu ülkede haktan, hukuktan, adaletten yana olan herkes bir arada sağlam bir duruş sergilemeli. Bunu yapmazsak eğer bu yanlışları durduramayız. O nedenle de biz de sizinle ilgili benzer bir şey olduğunda mutlaka yanınızda olacağız, beraber olacağız. Türkiye'nin iyiliğidir esas olan, halkın iyiliğidir. Ona ulaşana kadar siyasi mücadelemizi hep beraber devam ettireceğiz" dedi.

"Haksızlık, hukuksuzluk had safhaya geldi"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, "Meslek Fabrikası'nın İzmir halkının, İzmir Belediyesi'nin hakkı olduğu konusunda desteğimiz tamdır. Bu konuda da Sayın Belediye Başkanımızın ve İzmir halkının yanındayız. Çünkü bugün İzmir'deyiz. Biz 81 ili geziyoruz. Gerçekten artık bu haksızlık, hukuksuzluklar had safhaya geldi" diye konuştu.

"Biz İYİ Parti olarak hukuk ve adalet neredeyse oradayız" diyen Olgun sözlerine şu şekilde devam etti:"

"Bu dosyayı da ben inceledim. Bugün İzmir'e gelişimiz itibarıyla gerçekten, ayrıca vakıf avukatlığım da vardı. Bu mevzuatı da iyi bilirim. Yani iktidar artık muhalefeti susturmanın, nasıl susturmanın peşinde; biz de kesinlikle iktidarın bu haksız ve hukuksuz uygulamalarına karşı yanındayız başkanım. Bize düşen bir şey varsa her zaman da siz ve İzmir halkının yanındayız. Gerçekten başkanım çok güzel bir şey söyledi. Bakın bu düzenden, Türkiye'deki bu tek adam rejiminden tek başına kurtulma şansımız yok. Bizim genel başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu, özellikle bu meslek fabrikasıyla ilgili olarak gidip kendisini her zaman dediği gibi; biz muhalefet olarak siyaseti bir yana bırakarak her zaman haksızlık ve hukuksuzluk karşısında bir arada olarak bu düzeni değiştirebiliriz ve bunu inşallah değiştireceğiz. Bugün Macaristan'da olanın bir benzerini Türkiye'de yaşayacağımıza inanıyorum. Ben aynı zamanda İstanbul'da, yani partimin hukuk işleri başkanı olarak bütün siyasi davaları takip eden birisi olarak artık bu sistemin sonuna geldik diyorum."