Meslek Fabrikası'nın Kalbi Halkapınar'da Kilitlendi: Binlerce Kişinin Hayali Yarım Kaldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası'nın Halkapınar'daki tarihi kurs merkezi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün el koyma girişimi sonucu polis ablukasına alınarak kapatıldı. 'İş, aş, umut üreten fabrika' sloganıyla hizmet veren merkez, Meslek Fabrikası modelinin beyni konumundaydı ve binlerce kişinin gelecek umutlarına kilit vuruldu.

2016'dan bu yana 531 kurstan 13 bin 149 kursiyerin mezun olduğu, Dijital Gençlik Merkezi'nin kurulduğu ve 385 gence dijital yetkinlik kazandırıldığı binada, İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi aracılığıyla 37 bin 44 kişi işe yönlendirilmiş, 2 bin 763 kişi hayata yeni başlangıç yapmıştı. Tahliye süreci nedeniyle onlarca kurs yarıda kaldı, içerideki dikiş makineleri, bilgisayarlar ve eğitim materyalleri kilit altında kaldı.

Kesintiye uğrayan kurslar arasında, sağır ve işitme engelli yurttaşlara yönelik yeni başlatılan Hazır Giyim Makinelerinde Gelişme ve Uyum Eğitimleri kursu da yer alıyor. Kursiyerler, mezuniyet sertifikalarını aldıktan sonra iş gücüne dahil olma hayalleri kurarken, eğitimler aniden durdu. Kursa katılan 49 yaşındaki Aysel Akbalık ve 59 yaşındaki Aysun Saygın gibi kursiyerler, meslek sahibi olmak ve istihdam edilmek için bu fırsatı değerlendirmek istiyordu.

Halkapınar Kurs Merkezi'nde verilen Almanca, bilgisayar destekli muhasebe, diksiyon, işaret dili, pastacılık, yapay zeka gibi onlarca farklı branştaki kursların yanı sıra Dijital Gençlik Merkezi'ndeki eğitimler de kesintiye uğradı. Binanın tahliyesi, yılların emeğiyle kurulan bir sistemin yıkılması ve kamu kaynaklarının heba edilmesi anlamına geliyor.