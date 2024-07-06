İzmir'de Mor Makas Dikiş Kursu Başladı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nün Meslek Fabrikası iş birliği ile hayata geçirdiği Mor Makas Dikiş Kursu başladı. Makas ve mezuraları eline alan kadınlar, kalıp çıkarmayı öğrenip dikiş makinesinin başına geçmeye hazırlanıyor.

İzmirli kadınlar, hem yeni bir beceri kazanmak hem de ekonomik özgürlüklerini elde etmek için harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve Meslek Fabrikası iş birliği ile başlatılan Mor Makas Dikiş Kursu, Örnekköy'de bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi'nde çarşamba, perşembe ve cuma günleri 09.30-14.30 saatleri arasında veriliyor. Dikişe dair temel bilgilerin aktarıldığı kursta hem öğrenen hem de keyifli vakit geçiren kadınlar, kendi giysilerini dikmeyi ve ürettikleri kıyafetleri satmayı hedefliyor.

Kadın odaklı çalışmalar

Kurs hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi Sorumlusu Dilek Aksoy, "Kursumuzu üçüncü kez düzenliyoruz. Şimdiye kadar 270 kadına ulaştık. Bu dönem 25 kadın kursiyerimiz, 140 saat süren 8 haftalık eğitim alacak. Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü olarak kadın odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Kursa gelen kadınlar, çocuklarını güvenle alt katımızda bulunan kreşimize emanet ediyor. Hizmetlerimizi kadınların ihtiyaçlarına göre düzenliyoruz" dedi.

Sertifikalı kurs

Kadınların kurstan büyük keyif aldığını vurgulayan Aksoy, "Kadınlar dikiş dikmeyi çok seviyor. Kayıtlarımız üç günde doldu. Kursa gelen kadınlar kendilerine, çocuklarına kıyafet dikmeye başlıyor. Ayrıca gelir elde etmek için gelenler de var. Kursumuz sertifikalı olduğu için katılan kadınlar tekstil atölyelerinde de çalışmaya başlayabiliyor" diye konuştu.

"Kadınlar çok hevesli"

Giyim Öğretmeni Serpil Çetin de "Ben 42 yıldır bu işi yapıyorum ve 42 yıldır ilk günkü hevesle öğretmeye devam ediyorum. Burada kursiyerlerimize giyim üretiminde temel bilgiler veriyoruz. Ortamımız gayet güzel. Kadınlar çok hevesli. Çok istekli çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Psikolojiyi seçtim ama modada aklım kaldı"

Kursun en genç üyesi 18 yaşındaki Duygu Doğan, "Üniversite tercihlerinde psikoloji ve moda tasarımı bölümleri arasında kalmıştım. Psikoloji bölümünü seçtim ama modada da aklım kaldı. Evdeki dikiş makinemle kendi kendime öğrenemediğim için bu kursa katıldım. İleride kariyer anlamında hem psikolojide hem de modada ilerlemek isterim. Burada kalıp çıkarmayı ve dikiş dikmeyi öğrenmek, ürettiğim ürünleri satmak istiyorum" sözlerine yer verdi.

"Duyguya kapıldım, galiba terzi olacağım"

Dikiş dikme konusunda hiçbir bilgisinin olmadığını söyleyen 58 yaşındaki kursiyer Gönül Erbeken, "Böyle bir kursa katılmayı çok istiyordum. Eşime ekonomik açıdan yardımcı olmak ve kafamı dağıtmak istiyordum. Burası benim için büyük bir şans oldu. Öğretmenimiz dersleri çok güzel anlatıyor. Allah izin verirse bir şeyler üretip para kazanmak istiyorum. Dikiş dikmek çok zevkliymiş. Şimdilik paça kıvırsam, boy kısaltsam bile yeterli. Üç beş kuruş da cebime para gelecek. Bunları hayal edince mutlu oluyorum. Galiba terzi olacağım" diyerek duygularını ifade etti.

"Çok memnunum"

Dikiş dikme konusunda bilgi sahibi olan ancak kendini daha çok geliştirmek için kursa katıldığını dile getiren 60 yaşındaki kursiyer Mukaddes Karasu ise " İstanbul'dan İzmir'e taşındığımda arayış içine girdim. Mor Makas Dikiş Kursu ilanını görünce kayıt oldum. Kurstan çok memnunum. Dikiş dikmeyi çok seviyorum ama bu bilgimi biraz daha pekiştirmek istiyorum. Öğretmenimizden, buradaki imkanlardan çok memnun kaldım. İşimiz bitince arkadaşlarla kol kola girip dans ediyoruz, eğleniyoruz" dedi.