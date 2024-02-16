İzmir'de motosiklet hırsızları yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de motosiklet hırsızları yakalandı

İzmir\'de motosiklet hırsızları yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde motosiklet çalmaya çalışan 2 kişi, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından takibe alındı. Şüpheliler, bir motosikletin direksiyon kilidini kırıp sürükleyerek götürmeye çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayda, G.G. ve K.Y'nin motosiklet hırsızlığı, yağma ve yankesicilik suçlarından kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

16.02.2024 14:55
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İzmir'in Konak ilçesinde motosiklet çalmaya çalışan 2 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Gıda Çarşısı 1203/1 Sokak'ta şüpheli hareketlerde bulunan 2 şüpheliyi takibe aldı.

Şüpheliler, bir motosikletin direksiyon kilidini kırıp sürükleyerek götürmeye çalışırken kovalamaca sonucu yakalandı.

Hırsızlık girişimini ve kovalamaca anlarını, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası da kaydetti.

Gözaltına alınan G.G. (23) ve K.Y'nin (22) motosiklet hırsızlığı, yağma ve yankesicilik suçlarından kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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