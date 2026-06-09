İzmir'in Balçova ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Hasan Vurgun'un (34) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, İnciraltı Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı'nda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Vurgun'un cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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