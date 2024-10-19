İzmir\'de Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Güncel

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Bulun bu alçağı

Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden Serdar Demirel (17) yaşamını yitirdi, Ali Altuntaş ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Ertuğrul Mahallesi'nde meydana geldi. Serdar Demirel yönetimindeki motosiklet, Ali Altuntaş yönetimindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Serdar Demirel'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durunu ağır olan Ali Altuntaş ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altuntaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Serdar Demirel'in cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Öte yandan, iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.