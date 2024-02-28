İzmir'de motosiklet kazası sonucu kaza kurşunuyla kuzenini öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de motosiklet kazası sonucu kaza kurşunuyla kuzenini öldüren kişi tutuklandı

İzmir\'de motosiklet kazası sonucu kaza kurşunuyla kuzenini öldüren kişi tutuklandı

Bornova ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosikletin devrilmesi sonucu belindeki silahın ateş alması sonucu kuzenini kazara öldüren kişi tutuklandı. Şüpheli, ifadesinde kaza sonucu gerçekleşen olaydan üzgün olduğunu belirtti.

28.02.2024 21:15  Güncelleme: 21:28
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İzmir'in Bornova ilçesinde motosikletin devrilmesiyle belindeki silahın ateş alması sonucu kazara kuzenini öldüren kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, dün akşam saatlerinde Eren Güney'in (24) ölümüne ilişkin gözaltına alınan kuzeni M.G'nin (23) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli ifadesinde, kuzeniyle birlikte vakit geçirdiklerini, motosikletle geldikleri marketin önünde motosikletin devrilmesi sonucu, belindeki tabancanın kazara ateş alıp olayın gerçekleştiğini, üzgün olduğunu anlattı.

Adliye sevk edilen şüpheli M.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Kazım Dirik Mahallesi'nde arkasında kuzeni M.G'nin (23) bulunduğu Eren Güney'in (24) kullandığı motosiklet, geldikleri marketin önünde devrilmiş, M.G'nin belindeki tabancanın ateş alması sonucu Güney, başından yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince, yapılan incelemede Güney'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

Olayın ardından kaçan M.G, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

İzmir, Tutuklama, Cinayet, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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