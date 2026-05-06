İzmir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

İzmir'in Tire ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sergen Yelmer'in (30) kullandığı 35 BTV 419 plakalı motosiklet, Tire-Ödemiş kara yolunun Derebaşı Mahallesi yakınlarında M.A'nın (37) kullandığı 34 DNR 265 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Yelmer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
