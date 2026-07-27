İzmir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Karşıyaka'da arızalı otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde arızalanan otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, dün İzmir Çevre Yolu'nun Mustafa Kemal Mahallesi mevkisinde S.E'nin kullandığı 25 AEM 932 plakalı otomobil arızalandı.
Yol kenarına çekilen otomobile, Mustafa Arslan (27) idaresindeki 35 CRJ 812 plakalı motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Arslan, kaldırıldığı İzmir Şehir Hastanesinde kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin ilk incelemede, "arızalanan otomobilin yolda hatalı şekilde park edildiği ve durumun kazanın meydana gelmesinde etkili olduğunun" değerlendirildiği bildirildi.
Gözaltına alınan S.E'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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