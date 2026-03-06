İzmir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde karşı şeride geçen bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 35 CBN 029 plakalı otomobil, İnönü Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı şeride geçerek S.G. (28) idaresindeki 35 CVZ 010 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü park halindeki bir otomobilin üzerine fırladı.

Otomobil, ardından park halindeki 5 araca daha çarparak durdu ve sürücü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan S.G., Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada park halindeki 5 araçta hasar meydana geldi.

Polis, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.