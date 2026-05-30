İzmir\'de Motosiklet Kazasında Bir Genç Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Konak ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü İbrahim Halil Karataş (28), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Konak ilçesi Bayramyeri Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Aşırı hızlı olduğu öne sürülen market çalışanı İbrahim Halil Karataş'ın kullandığı 35 ATY 136 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak yolun sağındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada Karataş, yola savruldu. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Karataş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Karataş'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.