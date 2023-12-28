Bornova\'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden kurye son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki kurye Zeynep Demir (41), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Demir'in ağabeyi Mustafa Demir, "İnsanlar motosikletlilere karşı daha dikkatli olsun. Acımız büyük" dedi.

Kaza, dün sabah saatlerinde İzmir Çevreyolu Bornova mevkisinde meydana geldi. Murat G. idaresindeki otomobil ile aynı yönde giden bir alışveriş sitesi adına çalışan kurye Zeynep Demir yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Demir, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı. Sürücü Murat G. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Zeynep Demir'in olay günü izinli olduğu ve motosikleti çalıştığı iş yerine bırakmaya gittiği öğrenildi. Otopsinin ardından Demir'in cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Demir için Hamidiye Camisi'nde cenaze düzenlendi.

'EN AĞIR CEZAYI ALSIN'

Cenazeye Demir'in ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı. Kardeşinin tabutu başında gözyaşı döken Mustafa Demir, "Kardeşim trafikteki tüm kurallara uyardı. Hız yapmazdı. O gün de izinliydi. Kendi şeridinde 60'la giderken bir aracın ani şerit değiştirmesi ile hayatını kaybetti. Çarpan arabayı sıkıştıran bir araba olduğunu da öğrendik ancak kaçmış. Sürücü, adliyeye sevk edilmiş. Şikayetçiyiz. Motosikletlilere karşı daha dikkatli olmak gerekiyor. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. Kardeşim herkese yardım eden, çok iyi bir insandı. Bu işin peşini bırakmayacağız. Artık emsal kararlar çıkması gerekiyor. Alacağı ceza acımızı hafifletmez ama cezasız kalmasın. Kazaya sebebiyet veren kişi de gidip, teslim olsun. İnsanlar motosikletlilere karşı daha dikkatli olsun. Acımız büyük" dedi.

Demir'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Demir'in kurye arkadaşları da motosikletleriyle eşlik etti. Öte yandan gözaltına alınan sürücü Murat G.'nin adliyeye sevk edildiği bildirildi.