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İzmir'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden kurye son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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İzmir'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden kurye son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki kurye Zeynep Demir, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Demir'in ağabeyi Mustafa Demir, 'İnsanlar motosikletlilere karşı daha dikkatli olsun. Acımız büyük' dedi. Kaza sonucunda ağır yaralanan Demir, hastanede hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet veren sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Demir'in cenazesi Hamidiye Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

28.12.2023 - 16:34,
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İZMİR'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki kurye Zeynep Demir (41), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Demir'in ağabeyi Mustafa Demir, İnsanlar motosikletlilere karşı daha dikkatli olsun. Acımız büyük dedi.

Kaza, dün sabah saatlerinde İzmir Çevreyolu Bornova mevkisinde meydana geldi. Murat G. idaresindeki otomobil ile aynı yönde giden bir alışveriş sitesi adına çalışan kurye Zeynep Demir yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Demir, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı. Sürücü Murat G. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Demir'in olay günü izinli olduğu ve motosikleti çalıştığı iş yerine bırakmaya gitti öğrenildi. Yapılan otopsinin ardından Demir'in cenazesi yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Demir için Hamidiye Camii'nde tören düzenlendi.

'EN AĞIR CEZAYI ALSIN'

Cenazeye Demir'in ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları katıldı. Kardeşinin tabutu başında gözyaşı döken ağabey Mustafa Demir, Kardeşim trafikteki tüm kurallara uyardı. Hız yapmazdı. O gün de izinliydi. Kendi şeridinde 60'la giderken bir aracın ani şerit değiştirmesiyle hayatını kaybetti. Çarpan arabayı sıkıştıran bir araba olduğunu da öğrendik. Ancak kaçmış. Sürücü, adliyeye sevk edilmiş. Şikayetçiyiz. Motosikletlilere karşı daha dikkatli olmak gerekiyor. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. Kardeşim herkese yardım eden, çok iyi bir insandı. Biz bu işin peşini bırakmayacağız. Artık emsal kararlar çıkması gerekiyor. Alacağı ceza acımızı hafifletmez ama cezasız kalmasın. Kazaya sebebiyet veren kişi de gidip teslim olsun. İnsanlar motosikletlilere karşı daha dikkatli olsun. Acımız büyük ifadelerini kullandı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Demir'in cenazesi Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Demir'in kurye arkadaşları da motosikletleriyle eşlik etti.

İzmir\'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden kurye son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel İzmir'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden kurye son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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