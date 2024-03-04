İzmir\'de motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza: Cip sürücüsü tutuklandı

Survivor 2024 All Star'da Aysu'nun ağabeyi skandalı

Survivor 2024 All Star'da mavi takımda yarışan Aysu'nun ağabeyi, adada bulunan birine para göndererek Aysu için yiyecek alışverişi yapmış. Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada bu durumu duyurdu ve konunun organize bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Aysu'nun abisinin bu olayı kardeşi aç kalmasın diye organize ettiği ortaya çıktı. Acun Ilıcalı, bu durumu ciddi bir suç olarak değerlendirdi ve Aysu'ya 5 ödül cezası verdi.