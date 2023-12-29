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Bornova'da motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Bornova'da motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı. Kaza sonucu ağır yaralanan kurye hastanede hayatını kaybetti. Sürücü, başka bir aracın kendisini sıkıştırması sonucu kaza yaptığını iddia etti.

Bornova\'da motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
29.12.2023 - 17:38,  Güncelleme: 17:41
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İZMİR'in Bornova ilçesinde motosikletli kurye Zeynep Demir'e (41) çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Murat G., tutuklandı.

Kaza, önceki gün sabah saatlerinde İzmir Çevre Yolu Bornova mevkisinde meydana geldi. Murat G. idaresindeki otomobil ile aynı yönde giden bir alışveriş sitesi adına çalışan kurye Zeynep Demir yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Demir, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı. Sürücü Murat G. gözaltına alındı. Zeynep Demir'in olay günü izinli olduğu ve motosikleti çalıştığı iş yerine bırakmaya gittiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası otomobil sürücüsü Murat G. bugün adliyeye sevk edildi. Murat G.'nin savcılıktaki ifadesinde; kendisini başka bir aracın sıkıştırdığını ve bunun üzerine Zeynep Demir yönetimindeki motosiklete istemeden çarptığını söylediği öğrenildi. Murat G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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