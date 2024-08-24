İzmir\'de Motosikletli Polis Ekipleri 52 Şüpheliyi Yakaladı

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İZMİR'de, motosikletli polis ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheliyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, 17 Ağustos- 23 Ağustos arasında bir dizi çalışma yaptı. Yapılan denetim ve kontrollerde 16 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 kuru sıkı tabanca, 1007 gram esrar, 1635 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 çalıntı otomobil, 4 çalıntı motosiklet ve 3 şase numarası kazınmış motosiklet yakalanarak işlem uygulandı. Kontrol edilen şüphelilerden 9'u hakkında 'uyuşturucu madde ticareti'nden, 105 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak'tan, 267 şüpheli hakkında 'Yoklama kaçağı olmak'tan işlem yapıldı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheliyi yakalanarak gözaltına aldı.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR,