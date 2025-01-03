İzmir'de Ocak Ayında İki Önemli Sanat Sergisi Açılacak - Son Dakika
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İzmir'de Ocak Ayında İki Önemli Sanat Sergisi Açılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sevgili Pinocchio Sergisi ve 101. Yılında 101 Kadın Şiddete Hayır Diyor Uluslararası Resim Sergisi ile Ocak ayında sanatseverleri buluşturacak.

03.01.2025 10:35  Güncelleme: 11:27
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ocak ayında Sevgili Pinocchio Sergisi ve 101. Yılında 101 Kadın Şiddete Hayır Diyor Uluslararası Resim Sergisi'ne ev sahipliği yapacak.

Yeni yılı kültür sanat etkinlikleri ile karşılayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Ocak- 28 Şubat 2025 tarihleri arasında Sevgili Pinocchio Sergisi'ne; 10 Ocak-31 Ocak 2025 tarihleri arasında ise 101. Yılında 101 Kadın Şiddete Hayır Diyor Uluslararası Resim Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en ünlü kuklası, İzmir'de

Sevgili Pinocchio Sergisi, Konak Metro Sanat Galerisi'nde 3 Ocak Cuma günü saat 09.00'da ziyaretçilere açılacak. Serginin resmi açılışı ise 10 Ocak günü saat 19.00'da yapılacak. Açılışta, serginin küratörü Giulio İacchetti ve İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi de yer alacak. İtalya Müzeler Müdürlüğü'nün hazırladığı ve şimdiye dek üç ülkede sergilenen Sevgili Pinocchio Sergisi'nin dördüncü durağı İzmir olacak. Dünyanın en tanınmış kuklası olan Pinocchio, İtalyan grafiker ve kukla sanatçıları tarafından kendi özgünlükleriyle tasvir edilerek yeniden yaratıldı. Özgün Pinocchio yorumları, 28 Şubat'a kadar İzmirlilerle buluşacak. Serginin ziyaret saatleri ise hafta içi 09.00-17.30, hafta sonu 10.00-18.00 olarak belirlendi.

"101 Kadın Şiddete Hayır Diyor"

101. Yılında 101 Kadın Şiddete Hayır Diyor Uluslararası Resim Sergisi, 10 Ocak-31 Ocak 2025 tarihleri arasında Tarihi Bıçakçı Han'da düzenlenecek. "Medeniyetin evrensel dili sanat, iyileştirir, güzelleştirir, güçlendirir" sloganıyla yola çıkan Sevgi Çemberi Derneği, kuruluşunun 101'inci yıl dönümünde 101 ressamla birlikte kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadeleyi ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin azaltılmasına yönelik küresel farkındalık yaratmayı amaçlıyor. 10 Ocak Cuma günü saat 14.00'te açılacak sergiye, dünyanın en büyük kadın gönüllü hizmet kuruluşlarından olan Inner Wheel'in 244. Bölge Federasyonu Başkanı Zeynep Pamukçu, Inner Wheel Uluslararası Yönetim Kurulu Üyesi İclal Kardıçalı, Inner Wheel Ulusal Komite Başkanı Gülgün Dolunay ve Atakent Inner Wheel Kulübü Geçmiş Dönem Başkanı ve Sergi Koordinatörü Şükran Aydın da katılacak. Serginin ziyaret saatleri ise hafta içi 09.30-17.00 arası olarak belirlendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Ocak Ayında İki Önemli Sanat Sergisi Açılacak - Son Dakika

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