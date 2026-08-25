İzmir'de taraftar gruplarına operasyon: 51 tutuklama

İzmir'de "Yalı" ve "Forza" grupları içindeki yapılanmalara yönelik operasyonda 51 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube, Asayiş Şube ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince geçen yıl eylül ayında Emircan Övüç'ün öldürülmesi olayı sonrası başlatılan projeli dosya kapsamında gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 25'i tutuklanırken, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve önceki dosya kapsamında tutuklu bulunan 27 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 26 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı çıktı.

Buna göre projeli dosya kapsamında toplam tutuklu sayısı 51'e yükseldi. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 21 Ağustos'ta, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmada "Forza" ve "Yalı" taraftar grupları içinde faaliyet gösteren iki organize suç örgütünün deşifre edildiğini, 19 Eylül 2025'te Emircan Övüç'ün öldürülmesinin ardından derinleştirilen incelemelerde iki grup arasında 8 ay içinde 8 ayrı şiddet eyleminin gerçekleştiğinin tespit edildiğini kaydetmişti.

Toplamda 59 örgüt mensubunun belirlendiğine, bunlardan 27'sinin cezaevinde olduğuna işaret eden Gürlek, İzmir merkezli 4 ilde 39 adrese düzenlenen operasyonlarda 29 şüphelinin yakalandığını, örgüt yöneticilerinin gözaltına alındığını ve firari 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, operasyonlarda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu hap ve çeşitli suç unsurları ele geçirildiğini bildirmişti.