İzmir'de Orman Yangını

İZMİR'in Narlıdere ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.Narlıdere ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yakınlarındaki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 4 helikopter, 22 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi. Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Haber: Dinçer Can SONER/ İZMİR,