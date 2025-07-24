İZMİR'in Gaziemir ilçesinde ormanda yangın çıktı, alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sarnıç Mahallesi'ndeki ormanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.
Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Orman Yangınına Müdahale Ediliyor - Son Dakika
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